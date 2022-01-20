Жириновский: Вся Украина должна стать частью России

Признанием только республик Донбасса, Россия добьется введения санкций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить всю территорию Украины к Российской Федерации. Так политик ответил на предложение КПРФ признать ДНР и ЛНР. По словам Жириновского, признанием республик Донбасса Россия добьется только введения против нее санкционных органичений Запада. Поэтотому надо присоединить к России всю Украину, передает его слова Радио 1.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту России Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР.