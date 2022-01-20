Песков: угрозы России могут подтолкнуть Украину на силовой сценарий в Донбассе

На фоне звучащих угроз, Украина может начать военные действия на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многочисленные угрозы санкционных ограничений в отношении России, озвученные Западом, могут подтолкнуть Украину к осуществлению силового сценария решения проблем на Востоке Украины. Песков подчеркнул, что подобные заявления дестабилизируют обстановку на Донбассе и никоем образом не способствуют снижению напряженности в регионе, пишет RT.

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Ранее американский лидер Джо Байден пообещал отрезать Россию от долларовых операций и ударить по экспорту нефти и газа в случае нападения на Украину.