КПРФ предложила Путину признать ДНР и ЛНР

КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложила Госдуме попросить президента Владимира Путина признать ДНР и ЛНР. Они внесли в нижнюю палату соответствующий документ и объяснили его необходимость «полной экономической блокадой» непризнанных республик.

Документ опубликован на сайте Госдумы. Среди его авторов указан Геннадий Зюганов и еще 10 человек. Проект постановления о признании президентом Донецкой и Луганской непризнанных республик они предложили включить в порядок работы Госдумы на февраль 2022 года.

Авторы инициативы объясняют необходимость признания республик тем, что власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и «установили полную экономическую блокаду населения и предприятий ДНР и ЛНР». Они обвинили Киев в невыполнении минских соглашений, а также отметили, что признание ДНР и ЛНР «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида».

Путину предлагается также начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания «межгосударственных отношений» с Россией, «включая вопросы безопасности».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле проект не видели. «Не знаем», – ответил Песков РИА Новости.

Путин с 2019 года упростил получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР, а в ноябре 2021 года издал указ о признании сертификатов о происхождении товаров из непризнанных республик и допуске их к госзакупкам.