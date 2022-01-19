КПРФ предложила Путину признать ДНР и ЛНР
КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложила Госдуме попросить президента Владимира Путина признать ДНР и ЛНР. Они внесли в нижнюю палату соответствующий документ и объяснили его необходимость «полной экономической блокадой» непризнанных республик.
Документ опубликован на сайте Госдумы. Среди его авторов указан Геннадий Зюганов и еще 10 человек. Проект постановления о признании президентом Донецкой и Луганской непризнанных республик они предложили включить в порядок работы Госдумы на февраль 2022 года.
Авторы инициативы объясняют необходимость признания республик тем, что власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и «установили полную экономическую блокаду населения и предприятий ДНР и ЛНР». Они обвинили Киев в невыполнении минских соглашений, а также отметили, что признание ДНР и ЛНР «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида».
Путину предлагается также начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания «межгосударственных отношений» с Россией, «включая вопросы безопасности».
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле проект не видели. «Не знаем», – ответил Песков РИА Новости.
Путин с 2019 года упростил получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР, а в ноябре 2021 года издал указ о признании сертификатов о происхождении товаров из непризнанных республик и допуске их к госзакупкам.
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Да признавайте! А финансирование за счет КПРФ и сочуствующих! Но ответственность народу, в виде санкций!
Правительственный клан прекрасно понимает,что за признанием сепаратистов последуют санкции в виде ареста их личных активов за рубежом.Семьи останутся без средств к существованию.Может и счета в банках арестуют,это вообще крах будет.Отличный стимул для дворцового переворота.
а то и без него не знают, надоел всем, столько лет царствует - это в учебнике по истории написано как правили два царя было такое в истории. правят два царя, а Россия в нищите и развалена и денег меньше и меньше, а цены больше и больше и еще НАТО пугают. Зюганов молчит, не говорит что большая разница в пенсиях и некоторые пенсии надо увеличить. молчит.
вот надоели, а Зюганов очень очень, Зюганов не говорит, что России надо выйти из ВОЗ, дети устроены, внуки устроены и кушает и одет хорошо и туфли хорошие. кто их разгонит тот и герой
за что Зюганову крест повесили
два чела из одной компании вечной власти, но под разными вывесками дурящих трудящихся. признание-есть новые санкции к РФ и поборы руководства с населения на поддержание того, что выжить самостоятельно не в состоянии.