Онищенко призвал изолировать непривитых россиян

Массовая изоляция россиян во время коронавируса не нужна.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук и бывший главный врач России Геннадий Онищенко призвал изолировать непривитых от коронавируса россиян и тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. В ходе брифинга, Онищенко назвал глупостью массовую изоляцию людей из-за распространения коронавриуса, подчеркнув, что она не нужна в России. Но, напротив, необходимо изолировать тех, кто не привит и кто не имеет возможности пройти вакцинацию по медицинским показаниям, передают его слова РИА Новости.

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