Онищенко призвал изолировать непривитых россиян
Массовая изоляция россиян во время коронавируса не нужна.
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук и бывший главный врач России Геннадий Онищенко призвал изолировать непривитых от коронавируса россиян и тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. В ходе брифинга, Онищенко назвал глупостью массовую изоляцию людей из-за распространения коронавриуса, подчеркнув, что она не нужна в России. Но, напротив, необходимо изолировать тех, кто не привит и кто не имеет возможности пройти вакцинацию по медицинским показаниям, передают его слова РИА Новости.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале
Ранее детский омбудсмен России рассказала, как будут прививать от коронавируса несовершеннолетних россиян.
Написать комментарий
По-моему, его надо изолировать. Во всяком случае от любых должностей и СМИ
Погуглите материал ФАН: Геннадий Онищенко объяснил, почему люди лгут о побочных эффектах вакцинации от COVID-19. Такое впечатление, что он психически болен. Надо же, а раньше производил впечатление адекватного человека.
Призываю изолировать Онищенко
Раньше заразившиеся изолировали , сейчас здоровых изолировпть , хотя идиоты за границу летают привитые и болеют , вот сегодня ивлева заболела после африки
Административного ресурса не хватит.
От того что мы стали бессовестны, они и творят с нами что хотят. Нужно бороться. Щас борьба идёт двух сил, добра и зла, кто победит, только зависит от нас.
Не он ли пару лет назад говорил,что не надо паники и ковид не страшнее обычного гриппа?