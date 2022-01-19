Джонсон отменил ковидные паспорта и масочный режим из-за скандала с вечеринками в период локдауна

Борис Джонсон сократил срок самоизоляции до 5 дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене в стране с 25 января 2022 года обязательных ковидных паспортов и масочного режима из-за скандала с вечеринками в период национального локдауна.

В частности, со вторника (с 25 января) британские работодатели будут самостоятельно принимать решение об использовании ковид-пропусков и отправке сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса. Также Джонсон уточнил, что с 25 января правительство Великобритании не будет требовать от людей носить защитные маски в общественных местах.

Кроме того премьер Великобритании сообщил, что скоро в стране к COVID-19 начнут относиться как к обычной простуде, поэтому требование об обязательной самоизоляции тоже будет отменено. Однако пока британцы с подозрением на наличие коронавируса должны соблюдать карантин. Тем не менее, с понедельника срок самоизоляции для людей будет сокращен до 5 дней, но при условии получения двух отрицательных анализов, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ Великобритании распространили публикации о том, что Джонсон собирается сделать несколько заявлений об отмене ряда ковидных ограничений для того, чтобы не лишиться премьерского кресла на фоне скандала из-за вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна.