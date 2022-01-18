Детский омбудсмен рассказала о вакцинации детей в России

Вакцинация детей будет проводиться исключительно по согласию родителей или опекунов.

Уполномоченный по правам детей в России Мария Львова-Белова заявила, что в нашей стране не будет принудительной вакцинации детей. По ее словам, в ее офис поступают многочисленные запросы обеспокоенных родителей, которых встревожили опросы о желании вакцинироваться, проводимые в школах. Детский омбудсмен особо подчеркнула, что вакцинация детей будет проводиться строго по согласию родителей или уполномоченных представителей ребенка, пишут РИА Новости.

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