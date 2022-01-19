Макрон: Европа зависит от российских нефти и газа

Сложно иметь суверенную политику по отношению к России, если перестать вести с Россией диалог.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны зависят от импорта нефти и газа из России. Глава государства подчеркнул, что между Россией и Европой есть много связей на различных уровнях и не нужно стараться их оборвать.

Также Макрон выразил сожаление о том, что еще несколько месяцев назад, коллеги по Европейскому союзу не поддержали предложение Франции и Германии, когда канцлером страны была Ангела Меркель, по осуществлению шагов на пути сближения с Россией и вернуться к требовательному диалогу с российской стороной.

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