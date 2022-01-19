Песков: Москва приветствует усилия любых стран в урегулировании ситуации на Украине

Разногласия Москвы и Киева связаны с невыполнением украинской стороной Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в устранении разногласий между Россией и Украиной. По его словам, в Москве приветствуют усилия любых стран в урегулировании ситуации вокруг Украины. Песков подчеркнул, что основные разногласия России и Украины связаны с невыполнением Киевом Минских договоренностей, и если лидер Турции заставит украинскую сторону выполнять ранее принятые на себя обязательства, это будет приветствоваться Москвой, пишет RT.

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Ранее официальный представитель президента Турции сообщил, что глава государства приглашает в страну Владимира Путина и Владимира Зеленского для того, чтобы они, в ходе переговоров, смогли решить существующие между Россией и Украиной разногласия.