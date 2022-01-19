Захарова: сообщения об эвакуации дипломатов из Киева провокация

США и Украина совместно готовят провокации против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая, во время брифинга, озвучила планы России по эвакуации дипмиссий и семей дипломатов с территории Украины. Захарова подчеркнула, что подобные заявления являются провокацией. Политик обвинила Псаки в профнепригодности и отметила, что в подобном случае российская сторона вынуждена будет обратиться к руководству Белого дома за получением разъяснения сложившейся ситуации, пишут РИА Новости.

Также Захарова отметила, что после заявления представителя Белого дома, стало понятно, что США и Украина действуют в связке и совместно готовят провокации в отношении России.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале.

Ранее об эвакуации российских дипмиссий и семей дипломатов с территории Украины сообщило американское издание The New York Times.