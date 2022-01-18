Россия эвакуирует сотрудников своих консульств на Украине

Дипломаты консульств во Львове и Киеве получили приказ из Москвы покинуть Украину. Их семьи эвакуировались из страны еще 5 января.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБ Украины. По словам собеседника издания, дети и жены дипломатов из России, которых было 18 человек, выехали из страны 5 января. Готовятся покинуть Украину еще 30 человек.

В Вашингтоне знали об эвакуации. «У нас есть информация, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», – отметил официальный представитель США. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения о вторжении на Украину.