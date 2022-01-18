МИД РФ: посольство России в Киеве работает в штатном режиме

В ведомстве опровергли слухи об эвакуации дипмиссий.

В МИД России прокомментировали заявления о том, что российская сторона начала эвакуацию сотрудников дипломатических миссий, расположенных в украинских городах Киеве и Львове. В ведомстве официально заявили, что посольство нашей страны в Киеве работает в штатном режиме, сообщают РИА Новости.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале.

Напомним, что ранее, американское издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленное лицо в службе безопасности Украины, сообщило, что сотрудники дипмиссий России в Киеве и во Львове получили приказ подготовиться к эвакуации из страны. Также источник сообщил, что еще 5 января семьи дипломатов, в основном, женщины и дети, покинули Украину на нескольких автобусах.