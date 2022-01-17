В НАТО заявили, что альянс расширяется из-за России

Йенс Столтенберг подчеркнул, что поведение Владимира Путина подталкивает альянс к усилению своего влияния около российских границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс расширяется в восточном направлении для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию и отвечать на «агрессивные» действия Москвы. Он отметил, что любые попытки российского президента Владимира Путина остановить распространение организации (НАТО) приводят лишь к противоположному результату.

Также Йенс Столтенберг добавил, что сейчас представители Североатлантического альянса обсуждают возможность поддержки своих партнеров в случае «нападения» России на Украину. Он заверил, что если Москва снова применит силу в отношении Киева, тогда НАТО будет вынужден проявить активность.

Напомним, что Россия опровергает заявления о том, что наша страна якобы причастна к кризису на востоке Украины. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что в ситуации, сложившейся в Киеве, виноват Вашингтон. Также он указал на то, что США распространяют дезинформацию, что РФ якобы готовит провокацию на Донбассе для дальнейшего вторжения на Украину.