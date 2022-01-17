Лавров: Киев обязан выполнить Минские соглашения

Украина находится под внешним управлением.

Глава МИД Лавров заявил, что Украина обязана соблюдать Минские договоренности. Поэтому, никаких других путей решения проблемы на Востоке Украины быть не может. Также, как недопустим и, так называемый, план "Б", передают РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что Украина полностью находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Именно США могут, при желании, заставить власти Киева досканально выполнять Минские соглания.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал дезинформацией заявления США о том, что Россия готовит провокацию на Донбассе.