Лавров: заявления США о готовящихся Россией провокациях на Донбассе дезинформация

Соединенные Штаты не раз распространяли заведомо ложную информции о готовности России напасть на Украину.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что распространяемые Соединенными Штатами слухи о том, что Россия якобы готовит провокацию на Донбассе являются дезинформацией. Ложью, по его словам, является и то, что Россия готовит повод для организации военного вторжения на Украину, передают его слова РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает разные сценарии защиты своей безопасности.