«Борьба за власть продолжается»: Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым
Первый президент Казахстана и Елбасы («лидер нации») Нурсултан Назарбаев не только жив и находится в столице страны – Нур-Султане, но и ведет «яростные переговоры» с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым о власти и распределении активов.
«Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что все закончится гладко», – рассказал The Guardian бывший западный чиновник, у которого есть «хорошие связи» в Казахстане. Назарбаев добивается перераспределения «активов, добычи полезных ископаемых и доходов».
По словам бывшего советника Назарбаева Ермухамета Ертысбаева, Елбасы продолжает переговоры, но «ясно, что эра Назарбаева закончилась». Ертысбаев отметил, что вина за насилие во время протестов полностью лежит на «реакционных и консервативных силах из клана Назарбаева».
Как пишет издание, Токаев использовал протесты для лишения власти Назарбаева и членов его семьи. Сразу после этого многие представители политической элиты заявили о лояльности Токаеву. «Токаев – разумный парень, и он знает, насколько важен имидж страны. Он будет действовать плавно и осторожно. Он не будет стрелять как из пулемета, он будет метко стрелять из снайперской винтовки», – сказал источник The Guardian.
До этого пресс-секретарь Назарбаева от его имени призвал всех в Казахстане сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева ради сохранения целостности страны.
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Пока эти два делят железный трон, страдает простой Народ меняются только хозяева кормушек,весь Мир это Коррупция так чётко отлаженная что нет слов.
«ясно, что это Назарбаева закончилась», не "это", а правильнее по смыслу или переводу будет: ЭРА.
Как-то странно ведёт Елбасы "Яростные переговоры" не сказав напрямую в СМИ,в кадре,ни одного слова.