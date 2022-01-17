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«Борьба за власть продолжается»: Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым

17.01.2022 15:28
Комментарии: 3
«Борьба за власть продолжается»: Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым

Первый президент Казахстана и Елбасы («лидер нации») Нурсултан Назарбаев не только жив и находится в столице страны – Нур-Султане, но и ведет «яростные переговоры» с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым о власти и распределении активов.

«Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что все закончится гладко», – рассказал The Guardian бывший западный чиновник, у которого есть «хорошие связи» в Казахстане. Назарбаев добивается перераспределения «активов, добычи полезных ископаемых и доходов».

По словам бывшего советника Назарбаева Ермухамета Ертысбаева, Елбасы продолжает переговоры, но «ясно, что эра Назарбаева закончилась». Ертысбаев отметил, что вина за насилие во время протестов полностью лежит на «реакционных и консервативных силах из клана Назарбаева».

Как пишет издание, Токаев использовал протесты для лишения власти Назарбаева и членов его семьи. Сразу после этого многие представители политической элиты заявили о лояльности Токаеву. «Токаев – разумный парень, и он знает, насколько важен имидж страны. Он будет действовать плавно и осторожно. Он не будет стрелять как из пулемета, он будет метко стрелять из снайперской винтовки», – сказал источник The Guardian.

До этого пресс-секретарь Назарбаева от его имени призвал всех в Казахстане сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева ради сохранения целостности страны.

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18:30, 17.01 1 0
Иоанн:

Пока эти два делят железный трон, страдает простой Народ меняются только хозяева кормушек,весь Мир это Коррупция так чётко отлаженная что нет слов.

17:11, 17.01 0 0
Виктор Михайлович:

«ясно, что это Назарбаева закончилась», не "это", а правильнее по смыслу или переводу будет: ЭРА.

16:39, 17.01 4 2
Вера:

Как-то странно ведёт Елбасы "Яростные переговоры" не сказав напрямую в СМИ,в кадре,ни одного слова.

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