«Олигархи с ипотеками». У телеведущих Попова и Скабеевой нашли недвижимость на 300 млн рублей
У телеведущих «России 1» Евгения Попова и его жены Ольги Скабеевой нашли недвижимость в Москве на 300 млн руб. Бизнеса у ведущих никогда не было, а все их заработки ограничиваются доходами от работы на ВГТРК.
Расследование появилось на заблокированном по решению Генпрокуратуры сайте политика Алексея Навального. В нем говорится, что в 2015 году телеведущие купили квартиру площадью 105 кв. метров стоимостью 40 млн руб. рядом со студией ВГТРК и видом на Петровский парк.
В 2019 году у них появилась квартира в элитном ЖК «ВТБ Арена Парк» рядом с Петровским парком площадью 170 кв. метров и стоимостью 130 млн руб. Также у них есть в этом же здании нежилое помещение на 180 кв. метра и ценой в 130 млн руб.
По данным издания The Insider, признанного иностранным агентов в России, телеведущие получают по 13 млн руб. в год каждый.
Попов заявил о намерении баллотироваться в Госдуму. В своем Telegram-канале он рассказал, что ему звонил Георгий Албуров, занимавшийся расследованием, и спрашивал, на какие доходы оно куплено. «Идиот, все декларации сданы в ЦИК. Ничего не скрывал и скрывать не собираюсь», – написал Попов, назвав себя с женой иронично «олигархами с ипотеками».
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так это не у них надо спрашивать а в бухгалтерии ВГТРК.. может там премии за переработку или еще какие дивиденты с акций накапали или еще откуда.. вот и идут в Думу чтоб под суд не пойти ,,а вообще то неплохая зарплата у этих персонажей из телевизора ..всем бы такую или хотя бы половину за ту склоку что они в студии устраивают .. и программа то так себе только их и слышно слова участникам сказать не дают