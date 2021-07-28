В России может резко подорожать кофе

Рост цен на кофейную продукцию ожидается в августе.

В торговой сети «Верный» рассказали газете «Коммерсант», что в следующем месяце в России стоимость кофе может вырасти на 10-12%.

В свою очередь в сети магазинов «Лента» и в другой крупной сети, название которой не раскрывается, подтвердили данные о возможном росте цен на данный товар.

Ретейлеры объяснили, что причиной подорожания кофе могут стать резкое повышение стоимости сырья, вызванное проблемами с урожаем кофейных зерен в Бразилии, а также увеличение затрат на перевозку и упаковку товара.

Ранее российский депутат призвал торговые сети, магазины и производителей добиться снижения цен на социально значимые продукты питания.