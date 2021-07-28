Депутат попросил ретейлеров добиться снижения цен на продукты питания

Алексей Гордеев заявил, что нужно пресекать случаи завышения торговых наценок, которые доходят до 200% от стоимости товара производителя.

Вице-спикер Государственной думы Алексей Гордеев считает, что ретейлеры и производители должны подписать соглашение о снижении торговых наценок на социально значимые продукты питания. Он пояснил, что сейчас в России проблема роста цен стоит очень остро, поэтому ее необходимо решать. Также Алексей Гордеев отметил, что торговые сети, магазины и производители на федеральном уровне уже заключили соответствующие соглашения, теперь это нужно распространить на регионы.

Депутат добавил, что для нормализации цен были организованы прямые поставки сельскохозяйственной продукции на рынки и ярмарки (то есть, минуя посредников). Кроме того почти во всех российских регионах созданы рабочие группы, которые контролируют стоимость продовольственных товаров, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Чечни запретили непривитым от коронавирусной инфекции гражданам ходить в магазины и посещать другие общественные места.