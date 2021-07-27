Власти Чечни запретили непривитым от COVID-19 гражданам ходить в магазины
Вахит Усмаев не уточнил, как жители республики, не сделавшие прививку от COVID-19, будут покупать продукты.
Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Вахит Усмаев в эфире ЧГТРК «Грозный» заявил, что гражданам, которые не прошли полную вакцинацию против коронавируса, запрещено посещать общественные места. По его словам, россиянам, не имеющим сертификаты о прививании, нельзя ходить в магазины, мечети, заведения общепита, спортзалы и так далее. Кроме того соответствующие справки и документы будут требовать у пассажиров общественного транспорта, пишет «Лента.ру».
Ранее российский депутат назвал людей «стадом» и призвал власти России ввести принудительную вакцинацию от COVID-19.
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в каких законах сказано про то, что меньшинство во власти, могут запрещать большинству покупать продукты за собственные и заработанные деньги на своей территории? что это за власть и в чем ее принципиальное отличие с той, против которой боролись в прошлом всем миром???
что есть санитарная диктатура и геноцид населения.