Власти Чечни запретили непривитым от COVID-19 гражданам ходить в магазины

Вахит Усмаев не уточнил, как жители республики, не сделавшие прививку от COVID-19, будут покупать продукты.

Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Вахит Усмаев в эфире ЧГТРК «Грозный» заявил, что гражданам, которые не прошли полную вакцинацию против коронавируса, запрещено посещать общественные места. По его словам, россиянам, не имеющим сертификаты о прививании, нельзя ходить в магазины, мечети, заведения общепита, спортзалы и так далее. Кроме того соответствующие справки и документы будут требовать у пассажиров общественного транспорта, пишет «Лента.ру».

Ранее российский депутат назвал людей «стадом» и призвал власти России ввести принудительную вакцинацию от COVID-19.