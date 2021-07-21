Польский политик раскритиковал позицию США и Германии по «Северному потоку-2»

Радослав Сикорский заявил, что сегодня вопрос вокруг газопровода уже «решен».

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию Германии и Соединенных Штатов Америки в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По его мнению, аргумент о почти полной готовности проекта является не очень убедительным. Польский политик считает, что ситуация вокруг газопровода могла бы сложиться иначе, если бы Вашингтон не отменил бы санкции против «Северного потока-2», поскольку в сентябре 2021 года сменится правительство Германии.

Также Радослав Сикорский выразил недовольство по поводу политики Берлина. Он убежден, что немецкая сторона поставила под угрозу геополитические интересы Евросоюза, безопасность Центральной и Восточной Европы ради получения собственной экономической выгоды. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда», ссылаясь на немецкое издание Tagesspiegel.

Ранее стало известно, что США и Германия достигли определенных соглашений по «Северному потоку-2», их содержание раскроется в ближайшее время.

В частности, Берлин может согласиться закупать американский сжиженный природный газ.