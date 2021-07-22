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Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений

22.07.2021 09:44
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Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений

С 15 июня по 15 июля Россию «успешно» отключали от мирового интернета в рамках учений. В них приняли участие МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, «Ростелеком», «Транстелеком» и «Эр-Телеком Холдинг».

Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочие материалы группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». По словам источника издания, власти тестировали возможность «физического отключения российской части интернета». Другой источник утверждает, что «учения прошли успешно». Подводить итоги чиновники будут 31 августа.

Создать автономный интернет в России еще в 2017 году потребовал президент Владимир Путин. Он объяснил это необходимостью покончить с «доминированием» США в интернете. Россия пыталась договориться со странами БРИКС по созданию параллельного интернета. Но этот проект с треском провалился. Тогда Москва решила самостоятельно изолироваться.

Путин подписал закон о «суверенном интернете». Задача этого проекта – создать закрытый контур, минимизировать передачу данных за рубеж и ввести жесткий контроль за трафиком, расширяя возможности цензурных органов. Весь трафик будет фильтроваться через точки обмена внутри России, а нежелательный контент – блокироваться.

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