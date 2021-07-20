Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
20 Июля 2021 747 2 Экономика
Германия и США подготовили черновую версию соглашения по «Северному потоку-2». В нем говорится, что Берлин обязуется принять санкции в отношении России, если страна решит использовать газопровод в качестве оружия против Украины. Какими конкретно будут санкции, в документе намеренно не прописано. Однако, по словам источника Bloomberg в США, Германия может ограничить импорт газа из России, чтобы защитить транзитный статус Украины.
Сделка по «Северному потоку-2» будет жесткой
- По информации Bloomberg, США и Германия в ближайшие дни подпишут соглашение по газопроводу «Северный поток-2». Это произойдет до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который запланирован на конец июля – начало августа.
- Сейчас готов черновой вариант документа, который полон неопределенных формулировок. Их наличие источники агентства объясняют тем, что США и Германия не хотят давать России «дорожную карту» для своих действий с описанием последствий. Ответ может «прилететь» на любое злонамеренное действие Кремля против Украины.
- ФРГ в рамках сделки с США обязуется незамедлительно ввести санкции против России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины и ее интересов как транзитера российского газа. Также санкции грозят Москве, если она совершит акт военной агрессии против Киева. Какими будут санкции, специально не указывается.
- Однако сделка предполагает, что ФРГ сама введет санкции и инициирует их принятие на уровне всего ЕС. В том числе, говорит источник Bloomberg, Германия может ограничить импорт газа из России и потребовать от ЕС сделать то же самое. Мера может коснуться не только газа, но и всех энергоресурсов.
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- Этот прогресс по «Северному потоку-2» обязан визиту канцлеру ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон на прошлой неделе. Сразу после встречи Меркель и президент Джо Байден зафиксировали разногласия по газопроводу и не представили публике план сделки. Тем не менее лидеры двух стран сошлись во мнении, что Владимира Путина надо удерживать от злоупотреблений трубопроводом в политических целях.
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Износ хохлотрубы больше 80%,Так что года через два она так рванёт что Меркель обсерится от страха.И вопрос с кучей металолома будет закрыт.
Зачем вообще этот "Северный поток" От него только головная боль у власти и неприятности.