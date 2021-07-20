Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины 747 2 Экономика

Германия и США подготовили черновую версию соглашения по «Северному потоку-2». В нем говорится, что Берлин обязуется принять санкции в отношении России, если страна решит использовать газопровод в качестве оружия против Украины. Какими конкретно будут санкции, в документе намеренно не прописано. Однако, по словам источника Bloomberg в США, Германия может ограничить импорт газа из России, чтобы защитить транзитный статус Украины.