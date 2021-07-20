Минприроды РФ попросило перестать пугать россиян пустыми полками

В ведомстве считают, что подобные заявления похожи на манипуляции.

Пресс-служба Минприроды Российской Федерации сообщила, что в стране не будет дефицита продукции на полках магазинов из-за мусорной реформы. В ведомстве пояснили, что уже более четырех лет предприниматели несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки, а значит, введение новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не приведет к нехватке товаров.

Помимо этого министерство попросило перестать пугать российских граждан пустыми полками в магазинах страны. По мнению ведомства, подобные заявления похожи на манипуляции, которые связаны с введением реального контроля за соблюдением действующего законодательства, говорится на официальном сайте Минприроды РФ.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в российских магазинах могут опустеть полки из-за нового закона властей об утилизации.