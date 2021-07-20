Путин прибыл на открытие авиасалона МАКС-2021
Владимир Путин рассказал, что РФ готова к сотрудничеству в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами.
Сегодня, 20 июля, глава России Владимир Путин прибыл на открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Ожидается, что президент посмотрит на удивительные образцы передовой российской авиатехники. Кроме того Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации ключевых проектов в области производства гражданских авиационных машин, пишет Федеральное агентство новостей.
Напомним, что Международный авиационно-космический салон проходит с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.
Ранее «Капитал страны» сообщал, что авиасалон МАКС-2021 готов встречать гостей.
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