Российский сенатор рассказал о начале «реанимации» отношений между РФ и США

Владимир Джабаров сообщил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном.

Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что начавшиеся подвижки в российско-американских отношениях могут означать, что началась их «реанимация». Он выразил надежду, что лидер США Джо Байден понимает, что если Вашингтон будет постоянно идти на конфронтацию с Москвой, то это не принесет желаемых результатов. Также сенатор отметил, что в последнее время американский глава ни разу не высказался резко о РФ, а значит, вероятность нормализации двусторонних отношений сохраняется.

Однако Владимир Джабаров отметил, что на данный момент во взаимодействии Москвы и Вашингтона нет улучшений, поскольку контакты двух стран продолжают носить «протокольный характер», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидер России Владимир Путин прибыл на открытие авиасалона МАКС-2021.