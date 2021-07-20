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В Минздраве РФ перечислили опасные симптомы после прививки от COVID-19

20.07.2021 13:48
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В Минздраве РФ перечислили опасные симптомы после прививки от COVID-19

Ольга Ткачева посоветовала обращаться к врачу, если у человека наблюдаются определенные признаки после вакцинации.

Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева перечислила опасные симптомы, возникающие после прививки от коронавируса и при которых человеку необходимо обратиться к врачу. По ее словам, к таким признакам относятся:

  • Высокая температура. Если у гражданина в течение 2 и более дней с момента прохождения вакцинации держится повышенная температура тела, то это может указывать на заболевание COVID-19 в период иммунизации.
  • Плохое самочувствие. Когда после прививки у человека появляются судороги, крапивница, проблемы с дыханием или учащается сердцебиение, тогда нужно обратиться за помощью к специалисту.
  • Дискомфорт в месте укола. Боль, покраснение и другие неприятные ощущения в руке могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение вакцины или о том, что врач задел нервные окончания во время прививки, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что Турция допустила закрытие границы для иностранных туристов из-за COVID-19.

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