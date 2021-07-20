В Кремле заявили, что Путин доволен работой Дегтярева в Хабаровском крае

Президент Владимир Путин доволен работой Михаила Дегтярева, которого он назначил временно исполняющим обязанности Хабаровского края после возбуждения дела против Сергея Фургала.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Дегтярев недавно доложил Путину о делах в регионе. По словам Пескова, он «прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона».

Дегтярева Путин поставил руководить Хабаровским краем после ареста Сергея Фургала, чей рейтинг одобрения в регионе был выше, чем у президента. После ареста Фургала массовые протесты проходили в Хабаровске каждую неделю на протяжении нескольких месяцев. Жители края требовали вернуть «народного губернатора».

Фургал назвал свое преследование политическим. Путин отверг личные мотивы, заявив, что у него с Фургалом были «добрые отношения», а сам он был «лояльным» к федеральной власти. Кремль готовит Дегтярева к выборам губернатора 19 сентября. Путин уже поддержал его кандидатуру.