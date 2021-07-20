Порошенко заявил, что за год вернет Крым Украине

Петр Порошенко считает, что Украина сможет «одолеть агрессора» в лице России.

Бывший лидер Украины и руководитель фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко на своей странице в Facebook пообещал в течение года вернуть Крым в состав страны. Об этом он сообщил во время обращения к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам. По словам Петра Порошенко, если украинцы объединяться, тогда Украина сможет «одолеть агрессора» в лице России и полуостров снова станет частью страны. Также политик выразил надежду, что уже через год крымские мусульмане смогут отметить этот праздник в Бахчисарае.

Ранее «Капитал страны» писал, что Соединенные Штаты Америки и Германия смогли договориться по трубопроводу «Северный поток-2».