На Украине признали, что страна имеет «нулевое влияние» на «Северный поток-2»

Олег Шамшур считает, что возможность остановить трубопровод пока сохраняется.

Эк-посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур в эфире телеканала «Украина 24» посоветовал гражданам страны готовиться к худшему сценарию по строительству и запуску энергетического проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что судьба газопровода зависит от Германии и США, в то время как украинская сторона имеет «нулевое влияние» на соответствующую тему.

По его словам, американский и германский лидеры в четверг обсудили вопросы, связанные с реализацией «Северного потока-2». Однако реальных изменений не было, поскольку они просто обозначили свои разногласия и дали «абстрактные обещания учесть интересы Киева». Тем не менее Олег Шамшур считает, что возможность остановить трубопровод пока сохраняется: для этого Вашингтон должен ввести новые санкции или страны Евросоюза наложить ограничения на проект на этапе его сертификации. Он добавил, что осуществить такие варианты будет крайне сложно, так как Германия и США не проявляют желания заблокировать «Северный поток-2», а значит, украинцам необходимо готовиться к жизни с новым российским газопроводом, пишет РИА Новости.

Ранее на Украине заявили, что Киев смог убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что энергетический проект России представляет опасность для страны.