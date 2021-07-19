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Микрочип для выявления коронавируса создаст Роспотребнадзор

19.07.2021 11:22
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Микрочип для выявления коронавируса создаст Роспотребнадзор

Роспотребнадзор работает над созданием прототипа биочипа для выявления коронавируса. За проект отвечает Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Биочип будет отвечать за «индикацию актуальных возбудителей внебольничных пневмоний». Для этого рода заболеваний будут выделены «региональные» особенности этиологической структуры. После ведомство запустит первый прототип ДНК-биочипа. Других его деталей пока не раскрывают.

Над биочипом для экспресс-тестов на коронавирус в ноябре 2020 года начал работать Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ). Первый прототип специалисты ЛЭТИ собираются представить совместно с Алмазовским центром в 2024 году.

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