На Украине заявили, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока-2»

Юрий Витренко надеется, что Берлин и Киев реализуют договоренности по обеспечению безопасности Украины до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера и до запуска газопровода.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью ТК «Украина 24» заявил, что Киев смог убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что российская газовая магистраль «Северный поток-2» является опасной для страны. По его словам, она даже изменила свое отношение к данному газопроводу. Юрий Витренко пояснил, что Ангела Меркель увидела те угрозы, которые несет в себе проект для энергетической, экономической и политической безопасности Украины.

Также он выразил надежду, что «Северный поток-2» вообще не будет введен в эксплуатацию, поскольку простые решения, например, продолжение текущего транзитного контракта между Москвой и Киевом на 10-15 лет, не могут в полной мере защитить Украину от последствий запуска газопровода, пишет «Коммерсант».

Ранее в США рассказали, что будет с «Северным потоком-2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.