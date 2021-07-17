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Международный авиационно-космический салон
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Чехия примет участие в работе авиасалона МАКС-2021

17.07.2021 19:52
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Чехия примет участие в работе авиасалона МАКС-2021

Организатором чешского участия на выставке МАКС-2021 выступает Министерство промышленности и торговли Чехии.

Восемь чешских авиастроительных компаний – Aircraft Industries, Alta, Aviation Technologies Holdings, ATG, Jihostroj, GE Aviation Czech, PBS Velka Biteš и Unis – примут участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Фирмы Чехии занимаются производством самолетов, авиационных моторов и других элементов, необходимых в авиации. Помимо этого чешские компании могут разрабатывать и тестировать компоненты для авиационной промышленности, создаваемые «под ключ» для конечного продукта заказчика.

В рамках мероприятия чешская сторона продемонстрирует любителям авиации образцы своего производства, в том числе новый самолет L-410NG и модернизированные вспомогательные силовые установки SAFIR 5K/G MIA3.

Ожидается, что выставка МАКС-2021 поможет укрепить инвестиционное сотрудничество и торговое партнерство между Россией и Чехией благодаря заключению новых контрактов.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова.

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