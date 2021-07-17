Некоторым российским пенсионерам назначат новые выплаты с 2022 года

Юлия Финогенова заявила, что со следующего года для назначения пенсии российским пенсионерам не нужно приходить в ПФР.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 2022 года некоторым российским пенсионерам будет назначаться соцдоплата до минимального прожиточного уровня, установленного в регионе. По ее словам, такие выплаты положены только неработающим людям преклонного возраста, если их размер пенсии окажется ниже регионального прожиточного минимума.

Также Юлия Финогенова отметила, что доплаты назначают местные органы исполнительной власти и отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Эксперт добавила, что со следующего года для назначения пенсии российским пенсионерам не нужно приходить в ПФР, так как оформить выплаты можно через портал «Госуслуги», а все необходимые документы насчет стажа орган будет собирать самостоятельно, пишет «Прайм».

Ранее «Капитал страны» сообщал, что пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции.