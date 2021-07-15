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Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции

15 Июля 2021 113 0 Экономика
Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции

Инфляция в России бьет рекорды и находится на пятилетнем максимуме, что не может не влиять на пенсии россиян – как текущие, так и будущие. Госкорпорация ВЭБ.РФ, управляющая деньгами 38 млн «молчунов», в первом полугодии заработала для них 4,11% годовых. При среднем уровне инфляции в 6,5% доходность пенсионных накоплений оказалась отрицательной – в реальном выражении они уменьшились на 2,39%. Что касается текущих пенсий, то их проиндексировали на 5,5%. Но в реальном выражении они стали меньше на 1%.

Инфляция «поедает» пенсии

  • По данным госкорпорации ВЭБ.РФ, доходность пенсионных сбережений 38 млн россиян в первом полугодии составила 4,11% – на 2,39% меньше уровня инфляции. Корпорация, управляющая будущими пенсиями россиян, немного улучшила показатели во втором квартале, поскольку в первом доходность не превышала 3% годовых при инфляции в 5,8%. Таким образом, отрицательную доходность удалось немного улучшить, но не вывести сбережения в плюс.
  • В ВЭБ.РФ объясняют это «неблагоприятной рыночной ситуацией», в частности, связывают с повышением ключевой ставки ЦБ и ожиданиями ускорения роста инфляции со стороны россиян, производителей и продавцов. Деньги будущих россиян госкорпорация вкладывала в ценные бумаги, которые падали. Индекс котировок облигаций федерального займа (ОФЗ) за первые полгода упал на 6%, а рынок корпоративного долга – на 0,5%.
  • Несмотря на то, что бумаги падали, положительную доходность удалось получить за счет купонных выплат и переоценки поступлений, пояснил руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. В итоге для будущих пенсионеров госкорпорация заработала около 40 млрд руб.

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  • По данным Росстата, средний размер пенсии в России составляет 15 806 рублей. Правительство увеличило пенсионные выплаты на 5,5%, однако в реальном выражении (с учетом инфляции) они стали меньше на 1% за год. Индексация перестала покрывать темпы роста цен. По отношению к продовольствию, которое стало дороже на 15,7%, пенсии сократились на 11,2%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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