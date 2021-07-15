Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции 113 0 Экономика

Инфляция в России бьет рекорды и находится на пятилетнем максимуме, что не может не влиять на пенсии россиян – как текущие, так и будущие. Госкорпорация ВЭБ.РФ, управляющая деньгами 38 млн «молчунов», в первом полугодии заработала для них 4,11% годовых. При среднем уровне инфляции в 6,5% доходность пенсионных накоплений оказалась отрицательной – в реальном выражении они уменьшились на 2,39%. Что касается текущих пенсий, то их проиндексировали на 5,5%. Но в реальном выражении они стали меньше на 1%.