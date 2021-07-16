Мурашко рассказал, что делать, если после прививки от COVID-19 держится температура

Михаил Мурашко заявил, что в целом люди хорошо переносят вакцины, однако у некоторых может подниматься температура.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТК «Россия 1» рассказал, что нужно делать, если после прививания от COVID-19 высокая температура тела держится дольше суток. По его словам, в этом случае гражданам необходимо обратиться к врачу. Кроме того министр отметил, что в целом люди хорошо переносят вакцины, однако у некоторых может подниматься температура, пишет Газета.ру.

Напомним, что после укола препаратами «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» у человека может повыситься температура тела, а также появиться озноб, боль в мышцах и суставах, слабость.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все отечественные вакцины против COVID-19 являются безопасными и надежными.