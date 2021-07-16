В США рассказали, что будет с «Северным потоком-2» после Меркель

Марко Марсили считает, что Германии нужен трубопровод.

Автор издания National Interest Марко Марсили выразил мнение, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии отношение Берлина к газовому проекту «Северный поток-2» вряд ли изменится. Также он предположил, что взаимодействие российской и немецкой сторон останется на прежнем уровне. Марко Марсили пояснил, что Германии нужен трубопровод, поскольку он отвечает интересам Евросоюза, однако республика поддерживает и отчасти определяет внешнюю политику европейского сообщества, поэтому Берлин не пытается отменить санкции, введенные организацией против России за присоединение Крымского полуострова, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и лидер США Джо Байден не договорились по «Северному потоку-2».