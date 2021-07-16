Путин: все российские вакцины от COVID-19 являются надежными и безопасными

Президент рассказал, что от темпов вакцинации зависит скорость восстановления экономики и социальной сферы.

В пятницу, 16 июля, глава РФ Владимир Путин во время неформальной встречи лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» заявил, что все четыре зарегистрированные отечественные вакцины от COVID-19 являются надежными и безопасными. Также президент добавил, что наша страна готова к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким важным вопросам, как реабилитация и восстановление здоровья переболевших коронавирусом, проведение массового прививания населения, включая трудовых мигрантов, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» передавал, что с 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов в заведениях общепитания.