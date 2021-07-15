Пермские пожарные уволились после обращения Путину из-за низких зарплат

После обращения к президенту Владимиру Путину из верещагинской части №76 Пермского края уволились 11 пожарных. Обращение они записали в декабре 2020 года, рассказав о зарплатах в 15 тыс. руб., а уволились они 1 апреля из-за нового графика работы.

Об этом пишет «59.ru» со ссылкой на одного из уволившихся. Известно об увольнении стало только сейчас, хотя оно произошло 1 апреля. Формально уволили пожарных, водителей и командиров, которые не согласились с новых графиком работы. Неудобных сотрудников уволили, даже не предложив новый график, утверждает источник.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья подтвердили увольнение сотрудников, заявив, что они отказались работать по новому графику. «Им было, как положено по законодательству, выплачено двухнедельное пособие», – подчеркнули в ведомстве.

По словам начальника 23 отряда верещагинской части Олега Мелехина, увольнение никак не связно с обращением к Путину. «Люди, которые не хотят работать, выявили желание уволиться», – заявил он. В 2020 году пожарные пожаловались Путину на зарплаты после повышения в 15 тыс. руб. «Мы работаем наравне с федеральными частями: идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ДТП, чрезвычайные ситуации, паводки, оказываем помощь населению», – говорили они президенту.

После обращения пожарных глава краевого управления государственной противопожарной службы Роман Пьянков написал заявление на них в прокуратуру, обвинив в клевете. Их зарплаты, по его словам, составляют не 15 тыс., а 22 443 рубля. Но полиция отказала Пьянкову в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Тогда Пьянков подписал приказ о переходе пожарной части на новый график – с сокращением смены с 1 апреля. Пожарные назвали это давление и принуждением к увольнению.