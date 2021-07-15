ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ИЮЛ, 18:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ИЮЛ, 18:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Пермские пожарные уволились после обращения Путину из-за низких зарплат

15.07.2021 16:22
Комментарии: 1
Пермские пожарные уволились после обращения Путину из-за низких зарплат

После обращения к президенту Владимиру Путину из верещагинской части №76 Пермского края уволились 11 пожарных. Обращение они записали в декабре 2020 года, рассказав о зарплатах в 15 тыс. руб., а уволились они 1 апреля из-за нового графика работы.

Об этом пишет «59.ru» со ссылкой на одного из уволившихся. Известно об увольнении стало только сейчас, хотя оно произошло 1 апреля. Формально уволили пожарных, водителей и командиров, которые не согласились с новых графиком работы. Неудобных сотрудников уволили, даже не предложив новый график, утверждает источник.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья подтвердили увольнение сотрудников, заявив, что они отказались работать по новому графику. «Им было, как положено по законодательству, выплачено двухнедельное пособие», – подчеркнули в ведомстве.

По словам начальника 23 отряда верещагинской части Олега Мелехина, увольнение никак не связно с обращением к Путину. «Люди, которые не хотят работать, выявили желание уволиться», – заявил он. В 2020 году пожарные пожаловались Путину на зарплаты после повышения в 15 тыс. руб. «Мы работаем наравне с федеральными частями: идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ДТП, чрезвычайные ситуации, паводки, оказываем помощь населению», – говорили они президенту.

После обращения пожарных глава краевого управления государственной противопожарной службы Роман Пьянков написал заявление на них в прокуратуру, обвинив в клевете. Их зарплаты, по его словам, составляют не 15 тыс., а 22 443 рубля. Но полиция отказала Пьянкову в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Тогда Пьянков подписал приказ о переходе пожарной части на новый график – с сокращением смены с 1 апреля. Пожарные назвали это давление и принуждением к увольнению.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
18:22 0 0
Вера:

Мигранты точно в пожарные не пойдут,это не их профиль,а вообще-то эта зарплата издевательство над людьми,которые рискуют своей жизнью.

Статьи

Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции

Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
Экономика

Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты

Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты
Экономика 1

«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР

«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР
Экономика 1

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности
Экономика 3

Узнай, страна!

В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса

В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

Новости дня

18:20 Германия отказалась выплачивать Украине компенсацию за «Северный поток-2» Германия отказалась выплачивать Украине компенсацию за «Северный поток-2»
Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
Пенсионные накопления россиян «сгорают» в пожаре инфляции
17:47 Власти Крыма высказались о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов Власти Крыма высказались о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов
14:44 В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита
14:11 «У нас своих хватает». Кремль исключил допуск иностранных вакцин в Россию «У нас своих хватает». Кремль исключил допуск иностранных вакцин в Россию
13:11 Песков: Россия проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне западных санкций Песков: Россия проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне западных санкций
12:50 Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
12:30 Украина захотела получить компенсацию еще и за «Турецкий поток» Украина захотела получить компенсацию еще и за «Турецкий поток»

Узнай, страна!

17:42 В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса
Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты
Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты
14:50 В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
14 ИЮЛ, 23:46 В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей
14 ИЮЛ, 20:58 Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе
14 ИЮЛ, 20:34 В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами
14 ИЮЛ, 18:36 В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка» В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»
«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР
«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР
13 ИЮЛ, 23:27 В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов
13 ИЮЛ, 21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
13 ИЮЛ, 19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
13 ИЮЛ, 14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter