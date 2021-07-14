Кремль отказался говорить о нехватке денег у 75% семей в России

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался комментировать данные Росстата о том, что 75% семей в России не хватает денег на нормальную жизнь. Он переадресовал вопрос Росстату и Минэкономразвития.

Об этом сообщает ТАСС. При этом Песков охотно и многословно говорил о продвижении российских вакцина за рубежом, о статье Путина об Украине, об однополых браках и т.д. Единственной темой, в ответ на которую у него ничего не нашлось, стали данные Росстата.

«Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться», – сказал Песков. По данным Росстата, 75,7% семей в России не могут свести концы с концами. Только 24,3% семьям хватает средств на все необходимое. Также Росстат выяснил, что россиянам требуется 60,92 тыс. руб., чтобы покрыть все потребности.

На прошлой неделе стало известно, что Кремль потребовал от правительства ограничить активность Росстата и публиковать чувствительную информацию о доходах и смертности россиян в самое неудобное время как минимум до выборов в Госдуму 19 сентября.