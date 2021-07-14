Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности 303 0 Экономика

Росстат подсчитал число российских семей, которые могут легко позволить себе самое необходимое. Их оказалось чуть меньше четверти – 24,3%, тогда как финансовые трудности во время пандемии испытывает тотальное большинство домохозяйств – 75,7%. На покрытие основных нужд россиянам, по их собственной оценке, необходимо не менее 61 тыс. руб. в месяц на человека. Это больше, чем средняя зарплата, которая должна вырасти до 56 тыс. руб. к концу 2021 года.