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Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности

14 Июля 2021 303 0 Экономика
Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности

Росстат подсчитал число российских семей, которые могут легко позволить себе самое необходимое. Их оказалось чуть меньше четверти – 24,3%, тогда как финансовые трудности во время пандемии испытывает тотальное большинство домохозяйств – 75,7%. На покрытие основных нужд россиянам, по их собственной оценке, необходимо не менее 61 тыс. руб. в месяц на человека. Это больше, чем средняя зарплата, которая должна вырасти до 56 тыс. руб. к концу 2021 года.

У большинства российских семей – финансовые трудности

  • Росстат в октябре-ноябре 2020 года провел опрос более чем 100 тыс. российских семей и выяснил, что только 24,3% могут позволить себе все необходимое без финансовых затруднений. Прочим же 75,7% приходится постоянно сталкиваться с ограничениями. При этом три года назад, в 2018 году, при аналогичном опросе доля семей с финансовыми трудностями была выше и достигала 84,6%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
  • Из 75,7% семей, которым не хватает средств на нормальную жизнь, 8,5% не могут оплачивать жизненно важные лекарства (в 2018 году таковых было 11%), а 51,2% не справляются с неожиданными тратами – срочным ремонтом и медицинскими услугами (в 2018 году таких было 52,9%). Не могут покупать новую одежду членам семьи 9% (в 2018-м – 11,2%), а употреблять фрукты в любое время года – 16,7% (в 2018-м – 21,1%).
  • Также Росстат интересовался, сколько необходимо получать членам семьи, чтобы свести концы с концами. Россияне оценили минимальный уровень зарплаты в 60,9 тыс. руб., тогда как в 2018 году им было достаточно 58,5 тыс. руб. Таким образом, субъективная оценка минимального дохода выросла на 4%, а товары и услуги подорожали за это время более чем на 7%.

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  • Интересно и то, что правительство обещает рост зарплат в 2021 году на целых 5 тыс. руб. – до 56 тыс. руб. Такой должна быть средняя зарплата по итогам года. Однако Росстат недавно впервые рассчитал размер медианной зарплаты – такой, больше которой получает 50% населения, а другие 50% – меньше. Она составила 34 422 руб. То есть половина россиян получает меньше необходимых 60,9 тыс. руб., о которых они говорят. И роста зарплат до минимально необходимого уровня в ближайшее время не произойдет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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