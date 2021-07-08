Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами 682 8 Экономика

Кремль потребовал сократить количество «плохих» новостей перед выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября и на которых партия власти рассчитывает получить конституционное большинство. В категорию «плохих» попали объективные данные статистики, фиксирующие продолжающееся падение доходов россиян, рост цен на продукты, а также рекордную смертность. Правительство уже «взяло под козырек» и подготовило распоряжение – Росстат не должен публиковать статистику в ежедневном режиме.