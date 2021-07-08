Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
Кремль потребовал сократить количество «плохих» новостей перед выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября и на которых партия власти рассчитывает получить конституционное большинство. В категорию «плохих» попали объективные данные статистики, фиксирующие продолжающееся падение доходов россиян, рост цен на продукты, а также рекордную смертность. Правительство уже «взяло под козырек» и подготовило распоряжение – Росстат не должен публиковать статистику в ежедневном режиме.
Россиянам лучше не знать о зарплатах и смертности
- Кремлю мало контролировать телевидение и укреплять авторитет власти пропагандой. Перед выборами в Госдуму планам партии власти получить конституционное большинство вдруг стала угрожать государственная статистика. В частности, данные о доходах россиян, росте цен и смертности. Кремль потребовал ограничить доступ россиян к этой информации, пишет «Проект» со ссылкой на свои источники.
- Правительство готово исполнить волю Кремля и уже распорядилось поменять порядок публикации данных Росстата. Теперь россияне не смогут видеть их ежедневно на сайте ведомства или в новостях. Данные об инфляции, зарплатах, безработице и торговле будут выпускать только раз в неделю – в среду, в 19:00. Это время специально выбрано так, чтобы информация не привлекала большого внимания к себе, а на следующий день теряла актуальность.
- Самую чувствительную статистику – по смертям – правительство распорядилось публиковать в наиболее неудобное время – в пятницу вечером. Россияне обычно в это время не интересуются новостями. Об этом говорится в пояснительной записке кабмина, которую заполучили журналисты «Проекта».
- По информации издания, кураторы медиаполитики в Кремле поддержали такой подход – это первый замглавы администрации президента Алексей Громов и замруководителя аппарата кабмина Леонид Левин. Новая стратегия публикации статистики в позднее время минимизирует эффект от «негативных» данных Росстата.
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- Манипуляции с публикацией статданных были и в прошлом году: тогда правительство поручило Росстату выпускать отчеты поздно вечером, чтобы они не имели общественного резонанса. В Минэкономразвития объясняли это удаленной работой сотрудников.
- Перед посланием президента Владимира Путина федеральному собранию в этом году Росстат из-за необходимости доработать информацию отложил данные о падении доходов россиян на 3,6% в первом квартале 2021 года, а также падении на 10,1% по отношению к 2013 году. После этого в Минэкономразвития потребовали вообще пересмотреть методику расчета данных о доходах россиян – они, по мнению чиновников, не соответсвуют действительности.
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Украина и Америка- отвлекающий поток агитки давно знаем у кого бревно в глазу...
Как бы не выеживались,нормальные люди за едро голосовать не будут!.
народ уже определился,за кого голосовать будет.Но психологическая усталость чувствуется,чем больше позитива,тем лучше.
Надо власти и Путину купить подгузники. Они испугались собственной бездарности. ДОЛОЙ КРИТИКУ, СОБЕРЕМ ДЕНЬГИ НА ПОДГУЗНИКИ КРЕМЛЮ, УРА !!! ДОЛОЙ ЕР.
Как же боятся остаться без власти. Да и с выборами мухлеж будет, хоть и проголосуют против ЕР, так припишут, что победила и больше всех набрала голосов. А ты хоть голосуй и не голосуй, а им как надо так и будет. Вот вам и честные выборы!
Да можно вообще не печатать плохие новости. Заодно обьявить сборную по футболу чемпионом Европьі и мира. И Олимпийских Игр. Включил телевизор, а там красота! Зарплата по пять штук баксов, за коммуналку платить не нужно, в магазинах полки ломятся от российских бананов и ананасов, а пармезан после 7 вечера отдают бесплатно. Спасибо Большому Брату!
будем читать в это время обязательно
Чего только не сделаешь ради того, чтобы остаться у кормушки.