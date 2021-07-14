Украина надеется, что США смогут остановить «Северный поток-2»

Юрий Витренко считает, что Вашингтон может ввести действенные санкции не только против газопровода, но и в отношении швейцарской компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Украина надеется, что США смогут остановить строительство и запуск энергетического проекта «Северный поток-2». По его словам, Киев верит в то, что Вашингтон осознает опасность для Европы и всего мира, исходящую от газопровода, поэтому Белый дом все-таки наложит действенные штрафные санкции, которые заблокируют данный проект.

Также Юрий Витренко отметил, что американские ограничительные меры дают эффект в отношении европейских компаний, а не российских, так как Россия не боится санкций США, пишет Прайм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна иметь гарантии по газу на 10-15 лет после запуска «Северного потока-2».