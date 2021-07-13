Зеленский: Украина должна иметь гарантии по газу на 10-15 лет после запуска СП-2

Владимир Зеленский рассказал, что если Россия откажется от транзита голубого топлива через украинскую территорию, тогда киев лишиться ежегодного дохода в размере $2 млрд.

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что Киев будет требовать гарантий по стабильному газоснабжению страны в течение 10-15 лет после запуска энергетического проекта «Северный поток-2». По его словам, за это время Киев должен перейти на возобновляемую энергетику.

Также Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что российский газопровод несет угрозу энергетической безопасности Украины. Он добавил, что помимо этого страна ежегодно получает за транзит газа $2 млрд, которые власти тратят на инфраструктуру, армию и переход на возобновляемую энергетику. Президент заключил, что если Россия откажется от поставок голубого топлива через украинскую территорию, тогда киев лишиться данного дохода, однако государство не может позволить себе потерять такие деньги, поскольку их больше неоткуда брать, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ присоединить Донбасс.