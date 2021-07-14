Вакцинированным предложили набивать временную татуировку с QR-кодом

Жителям Москвы предлагают набить временную татуировку с QR-кодом после вакцинации. Так они смогут проходить в рестораны и кафе города.

С таким предложением выступил сервис доставки еды Delivery Club, пишут РИА Новости. Подобная опция уже открыта сервисом и интернет-магазином Everink Tattoo. Для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода – «чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя».

Заказать татуировку можно на сайте интернет-магазина, а затем прислать свой QR-код. Татуировку набьют на две недели. В Delivery Club отмечают, что с помощью этого проекта они хотят «привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации».