В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро и водителей трамваем

Сотрудников московского метрополитена, а также водителей трамваев принудили подписать обязательство об обязательной вакцинации. Документ стал приложением к трудовому договору. Тех, кто его не подписал, отстранили от работы без сохранения зарплаты.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Теперь отстраненные сотрудники собираются подать коллективный иск к московскому метро и Мосгортрансу.

В документе, который заставляли подписывать сотрудников, говорится, что работник согласен с тем, что при отказе от вакцинации без противопоказаний его отстранят от работы. В профсоюз обратились уже десять человек. По словам Дашкова, таких людей гораздо больше, хотя отстранять собирались только с 15 июля.

Дептранс ставит задачей вакцинировать 100% сотрудников, тогда как власти Москвы обязали привить 60%.По мнению Дашкова, тотальная вакцинация – это «медицинский эксперимент». Сотрудники транспорта уже обсуждают проведение забастовки в ответ на принуждение к вакцинации.