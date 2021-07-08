Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

Сергей Собянин рассказал, что пока в столице нормализуется эпидситуация, власти не будут вводить новые ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что столичным кафе разрешено принимать посетителей без QR-кода до 1 августа 2021 года, но только на летних верандах. По его словам, данное послабление связано с тем, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в городе начала немного стабилизироваться. Также Сергей Собянин отметил, что данное решение положительно скажется на рестораторах и туристической отрасли, а также поддержит граждан, которые еще не успели пройти полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним, что раньше посещать летние веранды кафе без QR-кода разрешалось до 12 июля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80-90%.