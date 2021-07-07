Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90%

Ответственными за выполнение поручений назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которое состоялось 25 июня, заявил о необходимости обновить действующую в нашей стране «модель вакцинации». Он пояснил, что теперь ставится новая задача, а именно, нужно достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90%.

По словам Михаила Мишустина, обновленная модель должна учитывать прививание иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся на российской территории, а также ревакцинацию россиян с учетом мутаций коронавирусной инфекции и других актуальных факторов, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Ранее московский врач посоветовала людям воздержаться от прививания в жару.