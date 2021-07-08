Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ИЮЛ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ИЮЛ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Во Франции призвали ЕС не использовать вакцины от коронавируса из России и Китая

08.07.2021 12:08
Комментарии
Во Франции призвали ЕС не использовать вакцины от коронавируса из России и Китая

Клеман Бон напомнил, что на сегодняшний день в Европе одобрено всего четыре препарата от COVID-19.

Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью ТК France 2 призвал страны Европейского Союза не использовать вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные в России и Китае. По его словам, население страны должно прививаться только теми препаратами, в которых французские власти уверены. Также Клеман Бон считает, что у граждан доступ должен быть ограничен только теми вакцинами, которые одобрены во Франции и Европе, отметив, что таких инъекций всего четыре, пишет ТАСС.

Напомним, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» признали в 68 странах. По популярности наша вакцина занимает второе место в мире.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В НАТО отреагировали на слова Зеленского о вступлении в альянс
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
Экономика 1

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
Экономика 8

Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить

Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить
Экономика 1

Чиновников и депутатов могут заставить больше платить в Пенсионный фонд

Чиновников и депутатов могут заставить больше платить в Пенсионный фонд
Экономика 1

Узнай, страна!

В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны

МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны

Новости дня

15:02 Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
14:58 Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам
14:13 «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора
11:14 В НАТО отреагировали на слова Зеленского о вступлении в альянс В НАТО отреагировали на слова Зеленского о вступлении в альянс
11:06 У высокопоставленного гаишника нашли автопарк из 36 машин. Прокуратура требует их изъять У высокопоставленного гаишника нашли автопарк из 36 машин. Прокуратура требует их изъять
10:51 Российское вино подорожает на 10% до конца года Российское вино подорожает на 10% до конца года
Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
07 ИЮЛ, 19:40 Airbus впервые покажет новейший самолет А350-1000 на авиасалоне МАКС Airbus впервые покажет новейший самолет А350-1000 на авиасалоне МАКС

Узнай, страна!

07 ИЮЛ, 23:38 В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна
Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
07 ИЮЛ, 22:23 МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны
07 ИЮЛ, 20:39 В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
07 ИЮЛ, 18:41 В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции
07 ИЮЛ, 06:58 ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
06 ИЮЛ, 23:56 В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге
Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить
Цены выросли «драматически» – до рекорда за пять лет. Набиуллина мало что может этому противопоставить
06 ИЮЛ, 23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
06 ИЮЛ, 23:14 В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
06 ИЮЛ, 19:58 Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
06 ИЮЛ, 18:43 В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter