Во Франции призвали ЕС не использовать вакцины от коронавируса из России и Китая

Клеман Бон напомнил, что на сегодняшний день в Европе одобрено всего четыре препарата от COVID-19.

Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью ТК France 2 призвал страны Европейского Союза не использовать вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные в России и Китае. По его словам, население страны должно прививаться только теми препаратами, в которых французские власти уверены. Также Клеман Бон считает, что у граждан доступ должен быть ограничен только теми вакцинами, которые одобрены во Франции и Европе, отметив, что таких инъекций всего четыре, пишет ТАСС.

Напомним, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» признали в 68 странах. По популярности наша вакцина занимает второе место в мире.