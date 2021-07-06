На Украине заявили, что Германия и Франция виноваты в потере Крыма

Алексей Данилов рассказал, что во время переговоров украинская сторона напоминает европейским партнерам об ответственности за потерю Киевом Крыма.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция несут ответственность за потерю страной Крымского полуострова и Донбасса. По его мнению, Берлин и Париж не могут обвинять Киев в коррупции, поскольку в этих государствах она тоже развита. Алексей Данилов напомнил, что в 2008 году Франция принимала участие в переговорах между Россией и Грузией, в результате которых Тбилиси «лишились части территорий», а французская сторона якобы не случайно получила российский заказ на «Мистрали». Также он добавил, что не знает, что именно эти страны получили за потерю Украиной Крыма и Донбасса, однако они несут моральную ответственность за это, пишет Forbes.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на возможное ограничение Белоруссией транзита товаров из Европы в Россию.