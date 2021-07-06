На выставке инноваций в Екатеринбурге показали одежду «Команды Путина»

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге уральский модельер Дмитрий Шишкин представил коллекцию одежды «Команда Путина» для продажи в российских аэропортах. Дизайнер уже работал над одеждой для «Газпрома», «Роснефти», «Росатома» и клуба «Зенит»

Об этом пишут «Открытые медиа». Также на выставке представили несколько инновационных роботов, в частности робот, играющий на синтезаторе, человекоподобный робот Алексей, который будет работать в МФЦ в Екатеринбурге и робот из Липецкой области, обученный чокаться бокалами.

На открытии выставки глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия переходит на новый технологический уровень. Поэтому стране «требуется использование новых технологий, чтобы находить совместные решения», обратился он к стране-партнеру выставки – Италии. На прошлых выставках были представлены «дизайнерский трамвай» от «Ростеха», который так и не начали выпускать и концепты «Лады Весты» от «АвтоВАЗа».